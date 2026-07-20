Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию 20 июля Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании полетов. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает представитель Росавиации.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло.

Как KP.RU писал ранее, 20 июля на улице Малый Казенный переулок в Москве ограничено движение транспорта в связи с пожаром. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, сотрудники ведомства обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения возгорания, а также отводят транспорт на соседние улицы.