Подросток-курьер отправится в колонию за участие в мошеннической схеме

Подросток осужден за мошенничество в особо крупном размере в Пушкино Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Пушкино несовершеннолетний признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, ему назначено наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Установлено, что в июле 2025 года 17-летний житель Подмосковья вступил в преступный сговор в неизвестными в Интернете. Они решили обмануть пенсионера из Пушкинского городского округа и похитить его деньги. С мужчиной злоумышленники связались через мессенджер и заявили, что его данные известны мошенникам. Якобы для сохранности денег ему нужно передать все средства на хранение через курьера, в роли которого выступал подсудимый.

Потерпевший передал ему 500 000 рублей. Позже пенсионер понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

«В ходе допросов подсудимый признали свою вину и рассказал следователю об обстоятельствах совершенного преступления. Собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения и приговора», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, полицейские Москвы раскрыли дело и хищении 30 млн рублей у пенсионера с помощью золотых слитков. Задержана курьер мошенников, ею оказалась 21-летняя москвичка.