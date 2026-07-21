Арест за козу: итоги прогулки по Красной площади

В Москве на 5 суток арестован мужчина, выгуливавший козу на Красной площади Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве суд на пять суток арестовал Магомеда Магомедова, который выгуливал на Красной площади козу. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в мессенджере MAX.

Инцидент произошел вечером 18 июля 2026 года. Магомедов, находясь на Красной площади, матерился и выгуливал домашнее животное «в непредназначенном для этого месте».

«Суд признал Магомедова М. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», - говорится в документе.

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