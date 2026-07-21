Цена роскоши: пассажирка заплатила 27 млн рублей, дабы избежать уголовной ответственности

В Шереметьево пресечена контрабанда ювелирных изделий на 36 млн рублей. Фото: пресс-служба ФТС России

Таможенники из Шереметьево пресекли контрабанду ювелирных изделий стоимостью 36 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России, незадекларированные товары обнаружены у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая.

Пассажирку остановили в вип-зале «зеленого» коридора в ходе выборочного осмотра. Инспекторы обнаружили в ее ручной клади и багаже 14 украшений, 19 пар серег, четыре пары обуви и шесть аксессуаров от брендов Cartier, Bulgari, Piaget, Chopard, Van Cleef & Arpels, GRAFF, Tiffany&Co, Boucheron, Chaumet, Chanel и Dior.

По ее словам, все ценности личные, а с таможенными правилами она не ознакомлена. Эксперты подтвердили, что все изделия оригинальные и созданы из золота 750 пробы и платины 950 пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров, берилла.

По факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до 500 000 рублей.

«Однако поскольку пассажирка признала свою вину и внесла таможенные платежи в размере 9 млн рублей, а также перечислила в федеральный бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба – более 18 млн рублей, – дело было прекращено», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, 185 высушенных экзотических скорпионов и жуков обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в международном почтовом отправлении, следовавшем из Таиланда в Воронеж.