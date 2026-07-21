Задержан 31-летний москвич, обеспечивавший связь для дистанционных мошенников Фото: Ольга ЮШКОВА.

Правоохранители задержали 31-летнего москвича, подозреваемого в организации технической инфраструктуры для дистанционных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратилась 55-летняя жительница района Проспект Вернадского. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились работниками различных ведомств. После они убедили женщину в необходимости декларирования денег якобы для их сохранности. Жертва через банкомат перевела более миллиона рублей на указанный аферистами счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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В ходе расследования установлен технический пособник преступников. Известно, что 31-летний москвич обеспечивал соучастникам бесперебойную связь с потерпевшими.

По словам злоумышленника, он нашел предложение о подработке в одном из мессенджеров. Ему обещали оплату за несложные технические действия. Мужчина получал партии сим-боксов и сим-карт, а его задачей была проверка работоспособности последних. За месяц через него проходило порядка 1700 сим-карт. Рабочие он отправлял курьерской доставкой на адреса неизвестных, где сообщники устанавливали их в сим-боксы. Эти узлы связи использовались для совершения звонков по всей стране.

Задержание проводили оперативники уголовного розыска УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ГУ Росгвардии по Москве СОБР «Столица». Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, подросток-курьер из Пушкино отправится в колонию за участие в мошеннической схеме. Он вступил в преступный сговор с неизвестными и похитил у пенсионера из Подмосковья 500 000 рублей.