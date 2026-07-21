Суд арестовал экс-участницу «Дома-2» за голую прогулку по Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве суд на 14 суток арестовал экс-участницу «Дома-2» Анастасию Брагину за голую прогулку. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в мессенджере MAX.

Инцидент произошел днем 19 июля на Волоколамском шоссе в Москве. Девушка решила совершить прогулку в общественном месте в полностью обнаженном виде, пренебрегая уважением к окружающим.

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«Данные действия Брагиной противоречат общепринятым нормам поведения. Суд признал Брагину А.А. виновной в указанном правонарушении и назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, 20 июля московский суд привлек экс-участницу «Дома-2» Анастасию Брагину к административной ответственности за употребление наркотиков. Девушку оштрафовали на 4 000 рублей.