Движение временно перекроют в районе «Лужников» 25 и 26 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В субботу и воскресенье, 25 и 26 июля, в Москве временно закроют для движения транспорта ряд улиц в районе спротивной арены «Лужники» из-за проведения концерта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Движение будет закрыто: с 08:00 до окончания мероприятия - на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до окончания мероприятия - на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309», - говорится в сообщении.

Кроме того, на всех участках ограничений 25 и 26 июля с 00:01 по мск до окончания мероприятия будет запрещена парковка. Водителей просят быть предельно внимательными и планировать маршрут заранее, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, в Московском регионе до вечера вторника, 21 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы, а также шквалистого ветра. Об этом ТАСС заявили представитель Гидрометцентра России.