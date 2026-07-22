Уголовное дело по факту исчезновения подростка возбуждено в Серпухове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело возбуждено в Серпухово после исчезновения 13-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мама пропавшей обратилась в полицию 19 июля 2026 года. Девочка вышла из частного дома, что расположен в Пущино, однако обратно домой не вернулась.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место, а также камеры наружного видеонаблюдения; допросили маму и бабушку пропавшей, иных свидетелей; изъяли образцы буккального эпителия. Правоохранители проводят проверку, а волонтеры не прекращают поисковые работы.

KP.RU стали известны подробности исчезновения 13-летней школьницы от ее матери. Девочка пропала около 21:30 в районе СНТ «Биоприбор», что находится недалеко от Пущино. Она пришла домой от бабушки, но обнаружила пропажу колечка и решила вернуться поискать его. Телефон школьница оставила дома. В поисковой группе уже более 100 человек.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как купить недвижимость у города: пошаговый гид по московским торгам