Кровавая ссора в Чертаново: сын напал на отца с молотком

Арестован москвич, обвиняемый в покушении на убийство отца Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

43-летний москвич обвиняется в покушении на убийство отца. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве, мужчина арестован.

По информации ведомства, 18 июля в квартире, расположенной на Чертановской улице в городе, между мужчиной и его отцом произошел конфликт. Пьяный обвиняемый, на почве личной неприязни, как минимум дважды ударил 68-летнего отца молотком по голове.

Довести до конца задуманное он не смог: происходящее заметила супруга потерпевшего. Она пресекла нападение и вызвала скорую. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

Правоохранители оперативно задержали фигуранта и провели с ним необходимые следственные действия. Обвинения мужчине уже предъявлены. Москвич заключен под стражу. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве отца на северо-востоке города. Предварительно, мужчина убил отца, а после сжег его тело в лесополосе. Фигуранта уголовного дела задержали во Владимирской области.

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