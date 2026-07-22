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НовостиПроисшествия22 июля 2026 9:18

Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло на Филатовском шоссе в Москве

Водитель мотоцикла погиб утром 22 июля в Москве в результате ДТП
Елизавета БУБНОВА
Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло на Филатовском шоссе в Москве

Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло на Филатовском шоссе в Москве

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром на Филатовском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом в среду, 22 июля, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, инцидент произошел на Филатовском шоссе недалеко от метро «Филатов луг». Водитель мотоцикла не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате аварии мужчина погиб.

На место оперативно выехали сотрудники столичной Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы свидетелей инцидента.

Как KP.RU писал ранее, на проспекте Вернадского в Москве произошло ДТП, в результате которого погибли водитель мотоцикла и его пассажир. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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