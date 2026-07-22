Акита напала на ребенка в подмосковной деревне Дубцы, проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские разбираются в обстоятельствах нападения собаки на ребенка в деревне Дубцы, Одинцовского городского округа. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, у 7-летнего ребенка диагностированы укушенные раны. Ему оказана медицинская помощь.

К правоохранителям обратился 54-летний мужчина. Установлено, что его 7-летний сын прогуливался в поле, недалеко от дома в подмосковной деревне Дубцы. К нему подбежала собака породы «Акита» и покусала. Известна личность хозяина животного. Им оказался 75-летний местный житель, который выгуливал собаку без намордника.

По данным РЕН ТВ, пострадавший ребенок - внук писательницы Дарьи Донцовой по имена Саша. Мальчика спас случайный прохожий. Он отогнал собаку, но был покусан сам.

После лечения пострадавшего направят на проведение судебно-медицинской экспертизы с целью определения тяжести причиненного вреда. При получении результатов действиям мужчины будет дана уголовно-правовая оценка.

Как KP.RU писал ранее, СК проводит проверку по факту нападения собак на пятилетнего мальчика в Истре. Две американские булли укусили малыша за голову и плечо. Пострадавший госпитализирован.