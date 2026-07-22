Задержан москвич, подозреваемый в краже продуктов с угрозой применения ножа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Южном Бутово задержан злоумышленник, похитивший продукты из магазина с угрозой применения ножа. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москва, сумма причиненного ущерба составляет 6 000 рублей.

Мужчина обокрал магазин, расположенный на Веневской улице. Он сложил в свой рюкзак сырную и мясную продукцию и, минуя кассы для оплаты, направился к выходу. На улице его догнал охранник и потребовал оплатить товар. Однако мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, все же скрылся.

В Южном Бутово задержан 28-летний подозреваемый в хищении продуктов из магазин

Злоумышленника оперативно задержали полицейские. Им оказался 28-летний местный житель. Нож и часть похищенного изъяты, остальным же он распорядился по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в Москве предъявлено обвинение двум молодым людям 15 и 20 лет, которые под влиянием мошенников похитили деньги из квартиры москвички.

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