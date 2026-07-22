В Москве полицейский спас пенсионерку от потери 900 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейский предотвратил мошенничество в отношении 65-летней пенсионерки. Курьер аферистов задержан на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Москвичке позвонила неизвестная и представилась работником поликлиники. Она заявила о записи на флюорографию и попросила назвать личные данные. После с пенсионеркой связался якобы сотрудник госорганизации и сообщил, что ее персональные данные попали третьим лицам, а с ее счетов списаны деньги на «финансирование противоправной деятельности».

В Москве полицейские предотвратили мошенничество в отношении пенсионерки

Женщину убедили в том, что ей грозит уголовная ответственность, однако ее можно избежать. Нужно всего лишь задекларировать имеющиеся у нее средства. Жертва поверила им: упаковала 900 000 рублей наличными в пакет и передала курьеру на Дубравной улице.

На ее счастье недалеко от вышеупомянутого места находился сотрудник уголовного розыска. Он обратил внимание на странную встречу и оперативно задержал курьера. Им оказался 60-летний москвич. Мужчина рассказал, что нашел подработку в интернете. Полученные от потерпевшей деньги он не успел передать кураторам. Они изъяты полицейскими и возвращены владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, задержан 31-летний москвич, обеспечивавший связь для дистанционных мошенников. В его квартире нашли сим-боксы и сим-карты, приобретенные для обмана россиян.

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