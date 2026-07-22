Найдена 13-летняя школьница, пропавшая в Пущино под Серпуховом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, найдена 13-летняя школьница, пропавшая в Пущино под Серпуховом. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, она находилась в городе Старая Купавна.

«В ближайшее время девочку доставят к следователю для проведения следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, по факту исчезновения 13-летней девочки возбуждено уголовное дело. В полицию по факту пропажи дочери обратилась ее мать.

Известно, что девочка пропала около 21:30 в воскресенье, 19 июля, в районе СНТ «Биоприбор», что находится недалеко от Пущино. Она пришла домой от бабушки, но обнаружила пропажу колечка и решила вернуться поискать его. Телефон школьница оставила дома.

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