Трудности при оплате парковки произошли в приложении «Парковки России» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в среду, 22 июля, у некоторых пользователей могут возникать трудности при оплате парковки в мобильном приложении «Парковки России» и на сайте parking.mos.ru. Об этом сообщает представитель Дептранса Москвы.

По данным ведомства, оплатить парковку можно также через СМС или голосовой сервис. По всем вопросам вы можете обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.

Как KP.RU писал ранее, Арбатско-Покровскую линию Московского метро продлят за МКАД по просьбам местных жителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Известно, что строители метро уже завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями метро «Щелковская» и «Гольяново».

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