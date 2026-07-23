Дело возбуждено из-за травмирования людей после хлопка газа в Подмосковье. Фото: прокуратура Московской области

Уголовное дело из-за травмирования людей в результате хлопка газа возбуждено в Московской области. Как сообщает региональное ГСУ СК России, инцидент произошел утром 23 июля в одной из квартир, расположенной в многоэтажном жилом доме в микрорайоне-1 Егорьевска.

Хлопок произошел в квартире на 3-м этаже жилого дома. Есть пострадавшие, они госпитализированы.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы, с участием экспертов планируется проведение осмотра», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, открытое горение после хлопка газа в квартире в подмосковном Егорьевске ликвидировано на площади 60 квадратных метров. После инцидента из дома эвакуировано 28 человек.