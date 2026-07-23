Взрыв бытового газа произошел в подмосковном Егорьевске Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Взрыв бытового газа произошел утром в четверг, 23 июля, в подмосковном Егорьевске. Как журналистам KP.RU сообщил проверенный источник, есть пострадавшие.

Взрыв в доме в Егорьевске 23 июля 2026: что произошло

Взрыв бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже жилого дома в Егорьевске. Пострадали и соседние помещения. Взрывной волной выбило окна и разрушило балкон, а после самого хлопка загорелось несколько квартир.

Открытое горение после хлопка газа в квартире ликвидировано на площади 60 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Фото: прокуратура Московской области

Пострадавшие при взрывы газа в подмосковном Егорьевске 23 июля

После взрыва эвакуировано 28 человек. По оперативным данным, пострадало шесть человек. Состояние троих оценивается как средней степени тяжести - они госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим помощь оказана на месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Один человек погиб. Тело обнаружено после вскрытия квартиры, в которой произошел пожар. Об этом рассказал глава Егорьевска Дмитрий Викулов.

Пострадал также и огнеборец, тушивший пожар в многоэтажном доме. Он госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести.

На месте работают оперативные службы, в том числе скорая медицинская помощь. Причины произошедшего будут установлены сотрудниками профильных ведомств чуть позже.

Как KP.RU писал ранее, хлопок бытового газа произошел в воскресенье, 28 июня, утром в Набережных Челнах. По словам очевидцев, взрывной волной были выбиты стекла нескольких квартир многоквартирного дома на проспекте Мира. Два человека пострадали.