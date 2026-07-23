Один человек погиб в пожаре из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Егорьевске. Фото: прокуратура Подмосковья

Один человек погиб в результате пожара из-за взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает глава городского округа Егорьевск Московской области Дмитрий Викулов.

«Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошёл пожар, обнаружено тело погибшего», - заявил политик.

Жители соседних квартир эвакуированы. Пункт временного размещения открыли в школе №4. По словам Викулова, подготовлен маневренный фонд. Если жители не смогут вернуться в свои квартиры, они будут размещены там.

Как KP.RU писал ранее, огнеборец пострадал в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Пожарный госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. Об этом РИА Новостям сообщили представители Минздрава Московской области.

Напомним, инцидент произошел утром 23 июля в жилом многоэтажном доме. Взрыв газа произошел на третьем этаже. В результате инцидента пострадали как минимум шесть человек.