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НовостиПроисшествия23 июля 2026 9:03

Пожарный пострадал из-за взрыва газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске

Число пострадавших при взрыве газа в Подмосковье увеличилось, на месте работают специалисты
Елизавета БУБНОВА
Фото: прокуратура Московской области

Фото: прокуратура Московской области

Огнеборец пострадал в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Пожарный госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. Об этом РИА Новостям сообщили представители Минздрава Московской области.

Напомним, инцидент произошел утром 23 июля в жилом многоэтажном доме. Взрыв газа произошел на третьем этаже. В результате инцидента пострадали как минимум шесть человек.

Как KP.RU писал ранее, открытое горение после хлопка газа в квартире в подмосковном Егорьевске ликвидировано на площади 60 квадратных метров. После инцидента из дома эвакуировано 28 человек.

По факту травмирования людей при взрыве бытового газа возбуждено уголовное дело. На месте работаю сотрудники профильных ведомств.