Решившего погулять по путям Мосметро несовершеннолетнего задержали Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве задержан 14-летний мальчик, проникший на пути в Мосметро. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на перегоне Таганско-Краснопресненской линии: от «Рязанского проспекта» к «Выхино». Постороннего на путях заметит дежурный по станции. Нарушитель оперативно задержан.

Несовершеннолетний проник на пути Московского метро

Установлено, что несовершеннолетний пролез через технологический лаз на открытый участок путей и шел по рельсам. Подростка доставили в отдел, а на его мать составили административный протокол.

С мальчиком и его законным представителем также провели беседу и объяснили, почему нельзя заходить на пути, пролезать через лазы и находиться в зоне движения поездов.

Как KP.RU писал ранее, в Москве задержан 23-летний мужчина, спустившийся на жесткий путь метро на станции «Волжская». Гражданин, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения. Машинист электропоезда оперативно отреагировал на произошедшее и успел применить экстренное торможение.