Секундная неосторожность: как дачная работа обернулась борьбой за сохранение пальца

Оторванный из-за зацепившегося кольца палец пришили женщине микрохирурги Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Обручальное кольцо чуть не стало причиной потери пальца, однако московским микрохирургам удалось восстановить кисть женщины после тяжелой травмы. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава Москвы.

Пациентка поступила в Центр микрохирургии кисти ГКБ им. Ерамишанцева с тяжелой травмой кисти. Во время работы на даче ее обручальное кольцо зацепилось за выступ забора. Женщина резко отдернула руку, из-за чего палец практически полностью оторвался.

Фото: пресс-служба столичного Депздрава

«При таких травмах главная задача - как можно быстрее вернуть кровоток и сохранить палец. Нам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани», - сказал микрохирург Александр Сухинин.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка проходит реабилитацию, которая поможет восстановить функцию пальца. Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян напомнил, что при выполнении любых травмоопасных работ необходимо заранее снимать все украшения.

Как KP.RU писал ранее, медики установили электрокардиостимулятор 103-летнему пациенту из Москвы. Пациент обратился к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия и частые обмороки.