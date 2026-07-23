Суд арестовал на 10 суток мужчину, поднявшего подол юбки девушки в Мосметро. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Административный арест на 10 суток назначен мужчине, который поднял подол юбки у девушки в переходе станции Мосметро. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Инцидент произошел 10 июня на эскалаторе станции метро «Тверская». Иван Титов, «проявляя высшую степень бесстыдства и непристойности», приподнял подол юбки впереди стоящей девушки. После он сбежал по эскалатору вверх.

Суд назначил административный арест мужчине, который поднял подол юбки у девушки в переходе станции метро

«Суд признал Титова И.А. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, в Москве задержан 14-летний мальчик, проникший на пути в Мосметро. Инцидент произошел на перегоне Таганско-Краснопресненской линии: от «Рязанского проспекта» к «Выхино». Постороннего на путях заметит дежурный по станции.