Двухлетний мальчик упал из окна квартиры жилого дома в Москве Фото: прокуратура Москвы.

Двухлетний мальчик упал из окна квартиры на втором этаже жилого дома в Москве. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, пострадавший ребенок госпитализирован.

Инцидент произошел в четверг, 23 июля, на улице Зверинецкая. По информации ведомства, ребенок непродолжительное время находился без присмотра взрослых в комнате с открытым окном.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, в мае в Москве из окна пятого этажа выпал пятилетний ребенок. Он остался без присмотра взрослых и вышел на балкон, где было открыто окно. Несовершеннолетнего госпитализировали.