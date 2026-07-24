Движение затруднено в районе Курьяновской набережной в Москве из-за ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, движение в районе аварии затруднено как минимум на 2,3 км и осуществляется по двум полосам из трех возможных.

«На ЮВХ (в районе Курьяновской набережной) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Столичных водителей просят быть внимательными и осторожными, а также заранее выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, утром 22 июля на Филатовском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Водитель двухколесного транспортного средства не справился с управлением и наехал на препятствие.