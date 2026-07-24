Уголовное дело возбуждено в отношении подростка за попытку поджога АЗС в Мытищах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело возбуждено в отношении несовершеннолетнего за попытку поджога АЗС в Мытищах. Об этом сообщает начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел на автозаправочной станции на Олимпийском проспекте. Нарушителя оперативно задержали и доставили в отдел. Им оказался 14-летний местный житель.

Молодой человек попытался поджечь АЗС в Мытищах

Установлено, что с подростком в одном из мессенджеров связались неизвестные. Они, оказывая психологическое давление и угрожая, «принудили его к выполнению противоправных действий». Следуя указаниям кураторов, подросток облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью, однако довести преступный умысел до конца не смог. Его остановили работники АЗС. Возгорание не допущено.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, несовершеннолетняя пыталась поджечь АЗС в Балашихе. Возбуждено уголовное дело. Пострадавших нет.

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