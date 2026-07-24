Движение в сторону Подмосковья затруднено из-за ДТП на Бесединском шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, на Бесединском шоссе в Москве произошло ДТП. Как сообщает представитель столичного Дептранса, движение в сторону Подмосковья затруднено как минимум на 1,5 км и осуществляется по одной полосе из трех.

«На Бесединском шоссе (в районе Задонского проезда) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Обстоятельства и детали произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются. Водителей просят выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) в Москве произошло ДТП. Движение в районе аварии, а именно на Курьяновской набережной, затруднено как минимум на 2,3 км и осуществляется по двум полосам из трех возможных.