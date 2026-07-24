Пробки из-за короткого рабочего дня ожидаются в Москве 24 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После 16:00 в пятницу, 24 июля, в Москве ожидаются пробки из-за короткого рабочего дня. Об этом сообщает представитель столичного Дептранса.

«После 16:00 ожидаем интенсивное движение на вылетных магистралях в область, ТТК, Садовом кольце и в центре», - говорится в сообщении.

Активное движение ожидается также на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в каждом направлении, на ТТК в районе Тульской эстакады в каждом направлении, на МКАД в районе Варшавского шоссе в каждом направлении, на 1-й Тверской-Ямской улице по направлению в область.

Столичных водителей просят быть внимательными и осторожными, а также планировать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, 25 и 26 июля в Москве временно закроют для движения транспорта ряд улиц в районе спортивной арены «Лужники» из-за проведения концерта.