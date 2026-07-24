Москвичи смогут проголосовать дистанционно на выборах в Госдуму на mos.ru Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москвичи могут проголосовать в дни выборов, с 18 по 20 сентября 2026 года, дистанционно на портале mos.ru. Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, на странице портала собрана вся информация о предстоящей кампании в Госдуму и муниципальных депутатов района Щукино.

Получить электронный бюллетень онлайн смогут совершеннолетние москвичи, которые имеют постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на mos.ru. Электронное голосование будет доступно в круглосуточном режиме до завершения выборов.

Как KP.RU писал ранее, в этот же период гости столицы из других регионов смогут проголосовать на московских избирательных участках на выборах депутатов Государственной Думы. Избиратели из Республики Мордовии и Республики Тыва, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей также смогут отдать голос за высших должностных лиц своих субъектов РФ.