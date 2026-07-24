Водитель избил сопровождающего девушку-инвалида на коляске в Долгопрудном Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Долгопрудном водитель избил мужчину, который сопровождал девушку-инвалида на коляске. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Информация о произошедшем опубликована в Сети. Там говорится, что во дворе одного из домов в Подмосковье водитель авто избил мужчину, который сопровождал девушку-инвалида на коляске и перевозил ее краю по проезжей части.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, уголовное дело возбуждено в отношении несовершеннолетнего за попытку поджога АЗС в Мытищах. Никто не пострадал. Известно, что подростком управляли неизвестные.