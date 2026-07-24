В Москве на площади 3 тыс. кв. метров горит производственный ангар Фото: Станислав БЕЛКИН. Перейти в Фотобанк КП

Пожар произошел в производственном ангаре на Автомобильном проезде на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"На Автомобильном проезде произошло загорание в производственном ангаре. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении ведомства.

Оперативные службы уточнили ТАСС, что площадь возгорания в производственном здании увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что в элитном жилом комплексе на Страстном бульваре в Москве произошло возгорание строительных материалов. По данным МЧС, площадь пожара достигла 200 квадратных метров, ему был присвоен повышенный ранг 2бис.