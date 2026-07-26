ДТП с участием восьми автомобилей произошло на МКАДе в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей произошло на внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Машины столкнулись после развязки с Ленинградским шоссе. На месте работают городские оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Из-за ДТП движение по внутренней стороне кольцевой дороги организовано по двум полосам из шести. Водителей попросили учитывать ограничения при планировании маршрута.

Немногим ранее на внешней стороне седьмого километра МКАД произошло другое ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение на этом участке также осуществлялось по трем полосам из шести. Затор растянулся минимум на два километра.

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