Задержан юноша, ограбивший квартиру в центре Москвы по указке мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве задержан молодой человек, ограбивший чужую квартиру в центре города по заданию мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, сумма причиненного ущерба составляет более 1,5 млн рублей.

Аферисты позвонили 17-летней девушке, представились сотрудниками управляющей компании и силовиками, а после выманили ее из квартиры. Она, следуя указаниям мошенников, ушла в ближайший парк, оставив дверь жилища открытой. По возвращении она увидела бардак: сейф оказался взломан, а деньги и украшения бесследно пропали.

Полицейские задержали 19-летнего парня, который обчистил чужую квартиру в Москве по заданию мошенников

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 19-летний молодой человек. Он утверждает, что тоже был обманут. Ему якобы позвонили из службы доставки и попросили данные для получения посылки. После с ним связались другие «сотрудники» и сообщили о взломе госуслуг. Далее задержанному позвонил якобы силовик и подробно рассказал о всех статьях, в которых обвиняют молодого человека.

«Мошенники пообещали помочь и защитить его, а взамен выслали адрес квартиры, в которой он в последствии вскрыл сейф и вынес наличные с украшениями», - говорится в материале.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в Москве арестован мужчина, который обманул женщину на 6 млн рублей, пообещав организовать лечение ее больного ребенка. 39-летнему гражданину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Суд заключил его под стражу.