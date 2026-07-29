В Подмосковье изъяли 900 кг контрафактного камчатского краба на 21 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Московской области правоохранители изъяли более 900 кг камчатского краба без специальной маркировки стоимостью свыше 21 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, на территории цеха в Долгопрудном перерабатывался камчатский краб. При этом продукция не имела предусмотренной законодательством марки. Далее нелегальный деликатес сбывался в ресторанах и кафе Москвы.

В Подмосковье правоохранители изъяли более 900 кг камчатского краба без спецмаркировки

Обыски проводились в производственных и складских помещениях на территории Московского региона. Содействие полицейским оказали сотрудники Росгвардии. Изъятая продукция передана на ответственное хранение представителям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству для проведения соответствующих экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех соучастников противоправной деятельности.

Как KP.RU писал ранее, в Москве суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в незаконном обороте наркотиков. Ее задержали при перевозке запрещенных веществ на арендованном автомобиле такси.