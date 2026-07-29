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НовостиПроисшествия29 июля 2026 10:07

Девушку на 11 суток арестовали за пьяную езду на электросамокате по Москве

Пьяная поездка по ночной Москве на средстве СИМ закончилась арестом для водительницы
Елизавета БУБНОВА
Девушку на 11 суток арестовали за пьяную езду на электросамокате по Москве

Девушку на 11 суток арестовали за пьяную езду на электросамокате по Москве

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский суд арестовал на 11 суток Марию Дегтереву, которая управляла электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в мессенджере MAX.

Инцидент произошел вечером 26 июля на Измайловском шоссе. Девушка, не имея права управления транспортным средством, ехала на электросамокате без государственного регистрационного знака. Ее остановили госавтоинспекторы и выявили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи и неустойчивость позы. Однако Дегтярева отказалась проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

«Мировой судья признал Дегтереву М.А. виновной в совершении указанного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, административный арест на 10 суток назначен мужчине, который поднял подол юбки у девушки в переходе станции Мосметро. Инцидент произошел 10 июня на эскалаторе станции метро «Тверская».