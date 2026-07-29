Девушку на 11 суток арестовали за пьяную езду на электросамокате по Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московский суд арестовал на 11 суток Марию Дегтереву, которая управляла электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в мессенджере MAX.

Инцидент произошел вечером 26 июля на Измайловском шоссе. Девушка, не имея права управления транспортным средством, ехала на электросамокате без государственного регистрационного знака. Ее остановили госавтоинспекторы и выявили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи и неустойчивость позы. Однако Дегтярева отказалась проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

«Мировой судья признал Дегтереву М.А. виновной в совершении указанного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, административный арест на 10 суток назначен мужчине, который поднял подол юбки у девушки в переходе станции Мосметро. Инцидент произошел 10 июня на эскалаторе станции метро «Тверская».