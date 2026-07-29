В Москве открылся первый в России ресторан с управлением на базе ИИ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве открылся первый в России ресторан с управлением на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу IT-компании inno clouds.

Большую часть операций ресторана, как взаимодействие с посетителями, так и внутренняя кухня, переданы нейросетям. Всего для управления заведением задействовано около 20 разнообразных нейросетей.

Гостей встречают ИИ-официанты и кассиры. К примеру, они помогут определиться с выбором блюда и ускорить процесс обслуживания клиента, предоставят всю информацию о меню, включая данные о КБЖУ. При помощи ИИ также разработаны меню и технологические карты. На кухне ресторана установлена видеоаналитика на основе искусственного интеллекта. Она позволяет следить за порядком и соблюдением всех технологических требований.

Нейросеть отвечает и за ведение финансовых показателей заведения. Так, ИИ-финансист анализирует расходы ресторана по 15 ключевым показателям, а после предоставляет всю информацию собственникам.

Как KP.RU писал ранее, сотрудники московских больниц теперь могут сами анализировать информацию о госпитализациях, операциях и назначениях в цифровых витринах ЕМИАС. Для этого у них появился ИИ-помощник, позволяющий управлять большими массивами медицинских данных.