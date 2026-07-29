В московском проекте «Перезвони сам» объяснили, почему нельзя отвечать мошеннику

В столичном проекте «Перезвони сам» призвали не вступать в диалог с мошенниками Фото: Ольга ЮШКОВА.

Не нужно вступать в разговор с мошенниками, которые звонят вам по телефону. Ничего не объясняйте им и не выслушивайте, а сразу кладите трубку. Об этом РИА Новостям рассказала глава городского онлайн-проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

«Если вы взяли трубку и заподозрили неладное, главное - немедленно прервать разговор. Это единственно верное и самое безопасное действие. Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы и не пытайтесь "переиграть" звонившего. Просто положите трубку», - сказала спикер.

Если звонивший представился сотрудником банка или правоохранителем, лучше самостоятельно связаться с ведомством и уточнить всю интересующую вас информацию.

«Настоящий специалист спокойно подождет, пока вы перепроверите информацию», - подчеркнула Шилина.

Как KP.RU писал ранее, в Москве задержан молодой человек, ограбивший чужую квартиру в центре города по заданию мошенников. Сумма причиненного ущерба составляет более 1,5 млн рублей.