Задержана женщина, до смерти избившая свою мать в Подмосковье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Задержана женщина, которая до смерти избила собственную 86-летнюю мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне в квартире одного из домов, расположенных на улице Пионерская в подмосковном городе Королев. Там очевидцы обнаружили тело 86-летней пенсионерки.

Полицейские предварительно установили, что мать и дочь поссорились. В ходе конфликта последняя нанесла пострадавшей телесные повреждения. Подозреваемую, которой оказалась 57-летняя жительница Республики Крым, уже задержали. Причины произошедшего устанавливаются.

«Сотрудниками полиции злоумышленница передана в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

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