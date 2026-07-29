Неизвестный выстрелил в мужчину из пистолета на Даниловской набережной в Москве. Фото: ГУ МВД России по Москве

На Даниловской набережной в Москве неизвестный выстрелил в мужчину из пистолета. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, подозреваемый в хулиганстве уже задержан.

О случившемся правоохранителям сообщили очевидцы. Установлено, что злоумышленник, после непродолжительного разговора с потерпевшим, выстрелил ему в ногу из пистолета и скрылся. Медики, осмотревшие мужчину, констатировали у него огнестрельное ранение.

В подъезде одного из жилых домов на Даниловской набережной обнаружен и задержан подозреваемый. Им оказался 41-летний житель Московской области. При личном досмотре у гражданина изъят травматический пистолет.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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