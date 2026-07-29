Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля, около я 16:00 на 27 километре Калужского шоссе в Москве, по направлению в сторону города, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом журналистам KP.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Установлено, что в результате данной аварии пострадали два человека. Сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают на месте обстоятельства и детали произошедшего. Проверенный источник также сообщил, что участники ДТП пострадали незначительно.

Как KP.RU писал ранее, с 18:00 среды, 29 июля, до 09:00 четверга, 30 июля, в отдельных районах Москвы ожидается ухудшение погодных условий, а именно дождь, местами ливень, гроза и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.