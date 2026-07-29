Московские врачи вернули способность ходить американцу с грыжей позвоночника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Московские врачи из Склифа спасли американца, которому отказывали в помощи медики других стран. Об этом сообщает столичный Депздрав.

Несколько месяцев назад пациент получил травму позвоночника во время занятий спортом. Его состояние ухудшалось: одна нога практически перестала работать, ходить становилось все труднее. Однако медики нескольких стран ничем не могли ему помочь. Поэтому мужчина принял решение приехать в Москву к специалистам института Склифосовского.

Так, медики обнаружили у него межпозвоночную грыжу, сдавливающую нервы. Специалисты провели малоинвазивную операцию и удалили ее.

«В Москве такие вмешательства ежедневно помогают пациентам с заболеваниями позвоночника вернуть подвижность и избавиться от боли», - говорится в сообщении.

На следующий день после операции американец встал на ноги, а еще через два дня его выписали домой в хорошем состоянии. Мужчина поблагодарил московских медиков за помощь и внимательное отношение.

Как KP.RU писал ранее, в Москве врачи спасли 103-летнего пациента с тяжелым нарушением работы сердца. Мужчина часто жаловался на ухудшение самочувствия и частые обмороки.