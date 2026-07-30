Подросток и пассажир легковушки погибли в ДТП с грузовиком в Люберцах. Фото: ГУ МВД России по Московской области

Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего с Люберцах. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, два подростка погибли на месте.

Инцидент произошел в четверг, 30 июля, возле одного из домов в деревне Островцы. Установлено, что подросток, не имеющий водительских прав, находился за рулем авто марки «Чанган». Он не справился с управлением и наехал на припаркованную на обочине грузовую машину марки «Скания».

14-летний водитель и 21-летний пассажир легковушки погибли на месте. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

Как KP.RU писал ранее, в среду на 27 километре Калужского шоссе в Москве, по направлению в сторону города, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Два человека пострадали.