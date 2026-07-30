Движение затруднено на 30 км МКАД из-за ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 30 июля, на внутренней стороне 30 км МКАД произошло ДТП с участием сразу нескольких авто. Как сообщает представитель Дептранса Москвы, движение на данном участке затруднено как минимум на пять километров.

«На внутренней стороне 30 км МКАД (в районе съезда №30В) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на данном участке осуществляется лишь по двум полосам. Столичных водителей просят выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, уголовное дело по факту гибели в ДТП двоих человек, 14-летнего подростка и 21-летнего юноши, возбуждено в Люберцах. Несовершеннолетний не справился с управлением машины марки «Чанган» и врезался в припаркованный на обочине грузовик.