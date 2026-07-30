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НовостиПроисшествия30 июля 2026 10:01

Уголовное дело по факту гибели в ДТП двоих человек возбуждено в Люберцах

Несовершеннолетний сел за руль легковушки, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик
Елизавета БУБНОВА
Уголовное дело по факту гибели в ДТП двоих человек возбуждено в Люберцах. Фото: ГУ МВД России по Московской области

Уголовное дело по факту гибели в ДТП двоих человек возбуждено в Люберцах. Фото: ГУ МВД России по Московской области

Уголовное дело по факту гибели в ДТП двоих человек, 14-летнего подростка и 21-летнего юноши, возбуждено в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Авария произошла 30 июля возле одного из домов в подмосковной деревне Островцы. Несовершеннолетний, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля марки «Чанган». Он не справился с управлением, съехал на левую обочину и врезался в припаркованный грузовик. Водитель и пассажир легковушки скончались.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, в среду на 27 километре Калужского шоссе в Москве, по направлению в сторону города, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Два человека пострадали.