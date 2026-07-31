В Электростали возбуждено дело по факту гибели девятилетнего ребёнка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Электростали следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика, который утонул в пруду «Южный», пытаясь достать упавший в воду мяч. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области. Трагедия произошла вечером 30 июля, когда ребёнок зашёл в воду на расстоянии около пяти метров от берега и ушёл под воду.

Тело мальчика было поднято спасателями в тот же день, однако спасти его не удалось. Водоём не был оборудован для купания, спасательный пост на нём отсутствовал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев, а также планируют назначить ряд судебных экспертиз для установления точной причины гибели ребёнка.

Ранее сообщалось, что мальчик играл в футбол на берегу с компанией друзей, и когда мяч упал в воду, он попытался его достать, но не смог выбраться на берег.

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