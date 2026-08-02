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НовостиПолитика2 августа 2026 0:23

Вблизи Москвы отражают атаку БПЛА: дроны сбиты силами ПВО

Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву БПЛА
Алина КОЧНЕВА
Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву БПЛА

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские беспилотники вновь замечены на подступах к Москве. Вблизи столицы РФ ночью 2 августа уничтожили шесть БПЛА. Дроны сбиты около 3 часов ночи. Так сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

"Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву", - написал он.

По словам мэра Москвы, на местах падения обломков дронов работают экстренные службы. О пострадавших информации нет. О разрушениях на земле также данных не поступало.

Как отметил Сергей Собянин, в течение июля силы противовоздушной обороны РФ нейтрализовали 780 беспилотников на подлете к Москве. В период с 1 по 31 июля в сторону Московского региона было зафиксировано 6 225 украинских беспилотных летательных аппаратов.