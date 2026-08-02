Вблизи Москвы отражают атаку БПЛА: дроны сбиты силами ПВО

Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские беспилотники вновь замечены на подступах к Москве. Вблизи столицы РФ ночью 2 августа уничтожили шесть БПЛА. Дроны сбиты около 3 часов ночи. Так сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

"Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву", - написал он.

По словам мэра Москвы, на местах падения обломков дронов работают экстренные службы. О пострадавших информации нет. О разрушениях на земле также данных не поступало.

Как отметил Сергей Собянин, в течение июля силы противовоздушной обороны РФ нейтрализовали 780 беспилотников на подлете к Москве. В период с 1 по 31 июля в сторону Московского региона было зафиксировано 6 225 украинских беспилотных летательных аппаратов.