7. Ушла из дома после ссоры: в Подмосковье нашли пропавшую школьницу

Пропавшую 12-летнюю девочку нашли в Воскресенске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские установили местонахождение 12-летней девочки, которая потерялась в Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что 1 августа 2026 года несовершеннолетняя ушла из дома в деревне Цибино. По предварительным данным, этот инцидент произошел из-за ссоры. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

«В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», - говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, в конце июля найдена 13-летняя школьница, пропавшая в Пущино под Серпуховом. По данным ГСУ СК России по Московской области, она находилась в городе Старая Купавна. Причины произошедшего устанавливаются.