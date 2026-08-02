Проезд в районе «Лужников» в Москве ограничен из-за концерта Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, в Москве будет временно ограничен проезд в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концерта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Движение будет закрыто: до окончания мероприятия - на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до окончания мероприятия - на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309», - говорится в сообщении.

На вышеуказанных участках ограничений также запрещена парковка до окончания мероприятия. Столичных водителей просят заранее строить маршрут, чтобы не потерять личное время.

Как KP.RU писал ранее, дата проведения ночного велофестиваля в Москве перенесена в связи с непредвиденными обстоятельствами. Точную дату сотрудники столичного Дептранса сообщают позже.