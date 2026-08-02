Ущерб на 12 млн рублей: как москвичка стала жертвой аферистов

В Москве задержана пособница телефонных мошенников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали на северо-западе Москвы 20-летнюю пособницу телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Аферисты выманили у 18-летней девушки персональные данные, а после убедили жертву передать им наличные и 12 золотых момент для «декларирования». Все ценности девушка передала курьеру около одного из домов, расположенных на Ландышевой улице. Общая сумма ущерба составила 12 млн рублей.

Злоумышленница задержана. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в Москве задержан молодой человек, ограбивший чужую квартиру в центре города по заданию мошенников. Сумма причиненного ущерба составляет более 1,5 млн рублей.