Пассажирам раздают бесплатную питьевую воду из-за жаркой погоды в Москве Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, пассажирам общественного транспорта в Москве раздают бесплатную воду в связи с жарой. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Воду раздают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена (ЦОМП) на станциях метро «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская» и «Выхино».

Пассажиры «Аэроэкспресса» могут взять воду в экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино» в воскресенье с 13:00. Раздача воды также ведется в автобусах на Домодедовском направлении.

Бесплатная вода из кулеров доступна и в салонах электросудов. Бутилированную воду раздают и пассажирам столичных автовокзалов «Северные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево» и «Южные Ворота».

Как KP.RU писал ранее, 2 августа в Москве будет временно ограничен проезд в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концерта. Водителей просят планировать маршрут заранее.