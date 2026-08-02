Москвич лишился более 2,6 млн рублей из-за телефонных аферистов Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Московские полицейские задержали соучастницу телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, сумма причиненного ущерба составляет более 2,6 млн рублей.

К правоохранителям обратился 68-летний москвич. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные и представились якобы сотрудниками госструктур. После чего жертву убедили передать им более 2,6 млн рублей.

Полицейским удалось задержать 49-летнюю москвичку-курьера на улице Мусы Джалиля. Установлено, что она успела конвертировать деньги в криптовалюту и отправить своим кураторам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются также все эпизоды противоправной деятельности подозреваемой, соучастники и организаторы преступления.

Как KP.RU писал ранее, жертва мошенников передала курьеру наличные и 12 золотых монет, чтобы «задекларировать» имущество. Общая сумма ущерба составила 12 млн рублей. Проводится расследование.